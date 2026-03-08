Montanari dà lezioni di insulti | definisce banditi Meloni La Russa e Nordio video E si becca una querela

Il professore Tomaso Montanari ha pubblicato un video in cui si rivolge con insulti a politici come Meloni, La Russa e Nordio, definendoli “banditi”. Le sue parole sono state considerate offensive e potrebbero portare a una querela per diffamazione, a meno che non siano presentate scuse ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla libertà di espressione e sui limiti delle dichiarazioni pubbliche.

Parole in libertà, offensive, che potrebbero preludere a una querela per diffamazione se non arriveranno (ed è difficile che arrivino.) le scuse del professor Tomaso Montanari. Il rettore dell’Università per stranieri di Siena, ieri, in un intervento di sostegno al No al referendum, ha insultato alcuni esponenti di FdI: “Meloni, Nordio, Lollobrigida e La Russa: comprereste una Costituzione manomessa da questi banditi?”. La prima reazione, da parte del presidente del Senato, non è stata tenera. “Chieda scusa o adirò le vie legali”. Ma lui non ha fatto marcia indietro: “Sono nervosi perchè il Sì è in svantaggio”. Montanari e la definizione di banditi agli esponenti di FdI: il video. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Montanari dà lezioni di insulti: definisce “banditi” Meloni, La Russa e Nordio (video). E si becca una querela Leggi anche: Montanari attacca Meloni e La Russa: "Siete dei banditi". Il presidente del Senato minaccia: "Si scusi o querelo" Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destraLo scivolone sui social, per Andrea Scanzi, è un rito quasi quotidiano, come cotonarsi i capelli davanti allo specchio o lucidare i medaglioni alla... Aggiornamenti e notizie su Montanari dà lezioni di insulti.... Temi più discussi: Quattromila studenti delle superiori alle prime due giornate dello Student Day; Matilde Montanari a 'The Voice Generations' con la zia Sara: dall’orchestra Santa Balera alla squadra di Nek; Piano strategico della cultura: su cosa punta Genova da qui al 2030; Conte, Mieli, Montanari e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 7 marzo. Con Travaglio e Scanzi. Lezione di Montanari davanti agli Uffizi per i lavoratori precari del museoTrecento persone hanno assistito oggi a Firenze, nel piazzale degli Uffizi, a una lezione 'solidale' di storia dell'arte di Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena, a sostegno ... ansa.it Il De Ferrari svelato: la lezione di Montanari e Bertolucci per il tesoro nascosto del CarmineGenova, il De Ferrari svelato. Bertolucci e Montanari: Donate una tazzina di caffè Genova – C’è l’abate di una parrocchia del centro storico fianco a fianco con l’ex manager portuale, ci sono ... ilsecoloxix.it Odio rosso per il No, #Montanari deraglia: "Banditi". La Russa: "Scuse o querelo" VIDEO #referendum #giustizia x.com Sala Montanari gremita per il dibattito sul referendum costituzionale: presenti politici e avvocati varesini. - facebook.com facebook