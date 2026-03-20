Sulla troupe della Tv russa cade un missile israeliano scoppia il caso in Libano L’accusa del Cremlino | Non è stato un incidente – Il video

Durante le riprese di un servizio sugli attacchi israeliani nel sud del Libano, un missile israeliano è caduto a pochi metri da una troupe della TV russa. Il corrispondente irlandese e il cameraman stavano documentando la situazione nei pressi di Tiro, quando si è verificato l’incidente. Il Cremlino ha affermato che non si è trattato di un incidente.

Il corrispondente irlandese di Russia Today Steve Sweeney e il cameraman Ali Reda Sbeiti stavano realizzando un servizio sugli attacchi israeliani alle infrastrutture nel sud del Libano, nei pressi della città costiera di Tiro, quando un missile è caduto a pochi metri da loro. Come si vede nel video diventato virale sui social, Sweeney indossava il giubbino blu con la scritta “Press”, così come avrebbe fatto anche il cameraman. Erano quindi chiaramente riconoscibili come giornalisti. I due sono stati trasportati in un ospedale di Tiro per ferite da schegge al braccio, riportando lesioni lievi. Mosca accusa Israele: «Non è stato un incidente». Secondo l’agenzia di stampa russa, a colpire la troupe sarebbe stato l’esercito israeliano, e da Mosca hanno fatto sapere che «non si è trattato di un incidente». 🔗 Leggi su Open.online

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