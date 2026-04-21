Dl sicurezza Meloni | Nessun pasticcio Trasformeremo i rilievi tecnici in un decreto ad hoc

Il governo ha annunciato che il decreto sicurezza sarà modificato attraverso un decreto ad hoc, senza intenti di creare confusione o disaccordi tra le istituzioni. La premier ha assicurato che non ci sarà alcun pasticcio e che i rilievi tecnici verranno trasformati in provvedimenti specifici. Nel frattempo, alcune forze politiche, tra cui l'ex presidente del consiglio, hanno criticato la gestione del settore, sostenendo che ci siano stati rischi di scontri istituzionali.

Nessun disastro, nessuno scontro istituzionale come gridano le opposizioni, Giuseppe Conte in prima fila. Il governo è pronto con un decreto ad hoc a ritoccare la norma sul compenso agli avvocati coinvolti nella procedura nei rimpatri volontari. Una correzione sollecitata dal Colle e subito fatta propria dall’esecutivo. “Nessun pasticcio”, scandisce scendendo in campo direttamente la premier Giorgia Meloni. “Stiamo raccogliendo i rilievi tecnici, alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati. E trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc. Perché – spiega – non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dl sicurezza, Meloni: “Nessun pasticcio. Trasformeremo i rilievi tecnici in un decreto ad hoc” Dl Sicurezza, Meloni: Nessun pasticcio, ci saranno correttivi ma resta norma su avvocati Notizie correlate Meloni,dl sicurezza non è pasticcio,trasformeremo rilievi in provvedimento ad hoc'Sul decreto Sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo... Meloni: "Il Dl sicurezza non è pasticcio, trasformeremo i rilievi in provvedimento ad hoc"" Sul decreto Sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La camera cambi il decreto, nessuno ha consultato il Cnf; Dall'ennesimo decreto solo repressione,niente per le forze dell'ordine e nessuna sicurezza per i cittadini; Decreto sicurezza, non solo rimpatri: dai cortei allo scudo penale per gli agenti, le misure del provvedimento; Dl sicurezza, opposizioni con cartelli al Senato contro il governo Meloni VIDEO. Dl Sicurezza, Meloni insiste sul premio per i rimpatri: Resterà, è una norma di buonsenso. Correzioni in decreto ad hocNon c’è nessun pasticcio. Giorgia Meloni tira dritto sul nuovo decreto Sicurezza e definisce una norma di assoluto buonsenso l’ormai famoso articolo 30-bis, che prevede un premio economico agli av ... ilfattoquotidiano.it Dl sicurezza, Meloni: Faremo delle correzioni ma la norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri restaLa premier: Nessun pasticcio. Raccogliamo i rilievi di Mattarella con un provvedimento ad hoc ... msn.com Meloni: "Di Foggia scelga tra la presidenza Eni e la buonuscita. La questione è semplice, nel caso valuteremo le nostre alternative". La premier: "Per ora non stiamo discutendo della nomina di Freni alla Consob". #ANSA facebook ++La premier Giorgia #Meloni all'arrivo al Salone del Mobile di Milano sulle nomine delle partecipate pubbliche: "Penso che la Di Foggia debba scegliere tra la presidenza di Eni e la buonuscita [da 7,3 milioni di euro] di Terna". Per quanto riguarda Federico F x.com