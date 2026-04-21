Durante un evento a Rho, una leader politica ha commentato le dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, affermando di non essersi sentita infastidita dalle sue parole. Ha aggiunto che il coraggio consiste nel esprimere le proprie opinioni, anche quando sono contrarie a quelle degli altri. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione sulle differenze di opinione tra figure pubbliche di rilievo internazionale.

- RHO, 21 APR - Alle parole di Trump "non sono rimasta male. Penso che il coraggio sia dire quello che si pensa anche quando no si è d'accordo". Così la premier Giorgia Meloni a margine della visita al Salone del Mobile. "Me l'aspettavo. Ma penso che questo non debba far rinunciare le persone a dire quello che pensano anche quando non sono d'accordo. L'amicizia è fatta di questo, il coraggio è fatto di questo". Questo "chiaramente non vuol dire mettere in discussione i nostri storici rapporti con gli Usa. Gli amici ti danno una mano anche e forse soprattutto quando ti dicono che non sono d'accordo"....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meloni, critiche Trump? Coraggio è dire quello che si pensa

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