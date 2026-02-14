Meloni | In Europa dobbiamo lavorare su quello che ci unisce Critiche di Merz a Trump e al mondo Maga? Non le condivido

Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Merz su Trump e sul mondo Maga, dichiarando di non condividerle, mentre concludeva una serie di incontri con i leader africani. La premier ha espresso questa opinione in un momento in cui l’Italia cerca di rafforzare i rapporti con i Paesi del continente africano, incontrando rappresentanti di diversi governi.

Le critiche di Merz a Trump e al mondo Maga? «No, non le condivido». Giorgia Meloni ha appena terminato una girandola di incontri con i leader africani. Ad Addis Abeba però, di fronte alla Nelson Mandela hall in cui è intervenuta poco prima ospite dell’assemblea dell’Unione africana, la premier viene raggiunta dai venti discordi che si registrano tra le due sponde dell’Atlantico. Una distanza, quella espressa dal cancelliere tedesco con la Casa Bianca, che Meloni non si sente di condividere. «È evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti», osserva Meloni fermandosi al volo a rispondere alle domande di alcuni quotidiani tra cui il Messaggero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

