Durante una conferenza stampa, il primo ministro israeliano ha affermato che il suo governo non ha incoraggiato gli Stati Uniti a intraprendere azioni militari contro l’Iran e ha commentato che qualcuno pensa davvero che si possa dettare al presidente Trump cosa fare. Ha dedicato buona parte del discorso a chiarire questa posizione, smentendo eventuali coinvolgimenti diretti del suo governo nelle decisioni di Washington.

Home > Esteri > Iran, Netanyahu: "C'è chi pensa davvero che qualcuno possa dire al presidente Trump cosa fare?" Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dedicato gran parte di una sua conferenza stampa a smentire che il suo governo abbia spinto gli Stati Uniti alla guerra contro l’Iran. “Non è solo una bufala, è ridicolo. C’è chi pensa davvero che qualcuno possa dire al presidente Trump cosa fare? Andiamo”, ha dichiarato Netanyahu. “Il presidente Trump prende sempre le sue decisioni in base a ciò che ritiene sia bene per l’America. E, se posso aggiungere, penso anche a ciò che è bene per le generazioni future”, ha aggiunto. Ucraina, Costa contro Orbán: "Un accordo è un accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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