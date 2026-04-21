Un conduttore russo, considerato vicino al Cremlino, ha rivolto insulti e accuse a Giorgia Meloni, sostenendo che abbia tradito l'ex presidente degli Stati Uniti. La critica si focalizza sul presunto allontanamento della leader italiana dal rapporto di fiducia con Trump, alimentando tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda si inserisce in un clima di confronto tra le diverse nazioni e le loro rispettive posizioni politiche.

MOSCA- Giorgia Meloni viene attaccata anche dalla Russia per aver rotto il suo “rapporto di fiducia” con Trump. Insulti pesanti, alcuni dei quali addirittura irriferibili, sono stati rivolti da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, descritto come “vicino alle posizioni del Cremlino”. Aggiungendo: “Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Meloni attaccata e insultata da conduttore russo “vicino al Cremlino”. L’accusa: “Aver tradito Trump”

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