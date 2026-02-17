Sonia Bruganelli risponde dopo l’accusa di aver tradito Bonolis con tanti uomini famosi | la sua reazione
Sonia Bruganelli ha scelto di parlare dopo le accuse di aver tradito Paolo Bonolis con diversi uomini noti, motivata dal desiderio di chiarire la sua posizione. La giornalista e influencer ha pubblicato un messaggio sui social in cui respinge le accuse e spiega di essere stata fraintesa. Nei giorni scorsi, le voci si sono fatte sempre più insistenti, alimentando conversazioni tra i fan e i media.
Dopo giorni di dichiarazioni destinate a far rumore, Sonia Bruganelli ha deciso di non restare più in silenzio. L’imprenditrice e produttrice televisiva, ex moglie di Paolo Bonolis, è finita al centro del gossip in seguito alle affermazioni di Lucio Presta e di Marco Salvati. Accuse pesanti, che parlano di presunti tradimenti e retroscena privati, e che hanno spinto Bruganelli a reagire pubblicamente, affidando ai social il suo stato d’animo. Sonia Bruganelli ha sopportato anche troppo: la sua reazione. La replica è arrivata in modo indiretto ma eloquente. Prima condividendo un aforisma: « Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine ». 🔗 Leggi su Donnapop.it
«Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis con tanti uomini», ecco l’elenco: rivelazione shock di un noto vipSonia Bruganelli ha avuto relazioni extraconiugali con diversi uomini, questa è la rivelazione di un noto vip.
“Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino. Ci siamo allontanati per colpa sua”: le rivelazioni di Lucio PrestaLucio Presta ha confessato che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino, portando alla rottura tra loro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tra presente e verità sull'ex: L'appello del figlio di Paolo Bonolis in TV: Troviamo una compagna a papà | blue News; Bonolis e la separazione da Sonia Bruganelli: Va presa col sorriso; Lucio Presta, ex agente di Bonolis, all'attacco: Sonia è l’aguzzino di Paolo. L’ha tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo; Paolo Bonolis e l'avere una compagna: Sembro un animale in cattività, ma perché mi devo accoppiare per forza?.
Le frasi di Sonia Bruganelli su instagram sono per Lucio Presta?Non parla Sonia Bruganelli dopo quello che Lucio Presta ha scritto nel suo libro ma le storie sui social sembrano dire tanto ... ultimenotizieflash.com
Sonia Bruganelli, frecciatina a Lucio Presta? «L'ossessione è la difesa di chi non è stato scelto»«Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine». Sonia Bruganelli ha pubblicato nelle proprie storie di ... msn.com
I presunti amanti, il ruolo dietro alle scelte di Bonolis. Adesso Sonia Bruganelli rompe il silenzio e replica così facebook
Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta Su Instagram la frase criptica citando Confucio x.com