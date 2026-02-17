Sonia Bruganelli ha scelto di parlare dopo le accuse di aver tradito Paolo Bonolis con diversi uomini noti, motivata dal desiderio di chiarire la sua posizione. La giornalista e influencer ha pubblicato un messaggio sui social in cui respinge le accuse e spiega di essere stata fraintesa. Nei giorni scorsi, le voci si sono fatte sempre più insistenti, alimentando conversazioni tra i fan e i media.

Dopo giorni di dichiarazioni destinate a far rumore, Sonia Bruganelli ha deciso di non restare più in silenzio. L’imprenditrice e produttrice televisiva, ex moglie di Paolo Bonolis, è finita al centro del gossip in seguito alle affermazioni di Lucio Presta e di Marco Salvati. Accuse pesanti, che parlano di presunti tradimenti e retroscena privati, e che hanno spinto Bruganelli a reagire pubblicamente, affidando ai social il suo stato d’animo. Sonia Bruganelli ha sopportato anche troppo: la sua reazione. La replica è arrivata in modo indiretto ma eloquente. Prima condividendo un aforisma: « Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sonia Bruganelli risponde dopo l’accusa di aver tradito Bonolis con tanti uomini famosi: la sua reazione

