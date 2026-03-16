Il viceministro Cirielli di Fratelli d’Italia ha confermato di aver incontrato l’ambasciatore russo, aggiungendo che la Farnesina era informata dell’appuntamento. La vicenda riguarda un incontro tra il rappresentante del governo italiano e il diplomatico russo, di cui si è parlato nelle ultime ore. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni nel panorama politico italiano.

“Il mio incontro con l’ambasciatore russo? La Farnesina ne era al corrente “. Il caso del meeting tra il viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, rivelato da un articolo del Corriere, rischia di creare il caos all’interno dell’esecutivo che, ad eccezione della Lega, si è sempre dichiarato strenuamente al fianco dell’ Ucraina. L’articolo ha ricostruito che Cirielli e Aleksej Vladimirovi? Paramonov si sono incontrati lontano dalla Farnesina, con “tutti nel governo, a partire dalla premier e dal ministro degli Esteri, che erano all’oscuro “. “Falso che la presidente Giorgia Meloni sia arrabbiata con me – ha replicato l’esponente di FdI – Falso che la Farnesina non sapesse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il viceministro Cirielli (FdI): “È vero che ho incontrato l’ambasciatore russo. E la Farnesina ne era al corrente”

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