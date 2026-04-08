Secondo l'ultima indagine di Allianz Trade, oltre il 70% delle aziende in Iran prevede un aumento delle esportazioni nel 2026, nonostante il conflitto in Medio Oriente. La ricerca, basata sul Global Survey 2026, mostra come le aspettative di crescita siano rimaste ferme, mentre i rischi legati alla guerra commerciale abbiano modificato il quadro generale. I dati evidenziano come le imprese continuino a guardare avanti, pur attraversando un periodo di tensioni internazionali.

Roma, (Adnkronos) - Secondo Global Survey Allianz Trade 2026, il conflitto in Medio Oriente non ha fatto deragliare le aspettative di crescita delle esportazioni ma ha rimescolato la mappa dei rischi dopo un anno di guerra commerciale. L'indagine è stata condotta coinvolgendo 6.000 aziende in 13 mercati differenti, in due fasi tra febbraio e marzo 2026, valutando l'impatto del conflitto sulle aspettative delle imprese in merito a esportazioni, commercio globale e catene di approvvigionamento. ''La Global Survey di Allianz Trade rivela che il 75% degli esportatori continua ad aspettarsi una crescita positiva delle esportazioni nel 2026. L'impatto del conflitto in Medio Oriente sembra moderato, ancor più se confrontato con lo shock tariffario del 2025, quando le aspettative sono crollate di 40 punti percentuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Allianz Trade: nonostante il conflitto oltre 7 aziende su 10 si aspettano crescita delle esportazioni nel 2026

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