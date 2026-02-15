La Brianza al Salone del Mobile Design e artigianato di qualità per quaranta eccellenze in vetrina

La Brianza si mette in mostra al Salone del Mobile di Milano Rho Fiera, portando in fiera quaranta aziende che uniscono design innovativo e artigianato tradizionale. La regione ha scelto di presentare mobili e complementi di alta qualità, realizzati a mano e riconosciuti in tutto il mondo. Gli espositori si stanno preparando con nuove collezioni pensate per catturare l’attenzione dei visitatori. La fiera apre tra pochi giorni e l’attesa cresce tra gli operatori del settore.

La Brianza si prepara a tornare protagonista nella vetrina di Milano Rho Fiera. Il conto alla rovescia tra gli operatori del settore per l’edizione numero 64 del Salone del Mobile è già partito. Tutto dovrà essere perfetto per l’appuntamento che dal 21 al 26 aprile coinvolgerà più di 1.900 espositori (36,6% dall’estero) e 227 brand distribuiti su oltre 169mila metri quadrati di superficie espositiva netta già sold out. Un’occasione in cui continuano a credere 40 aziende di un territorio che, da Lissone fino a Meda e a tutta la Brianza Ovest, ha fatto la storia del mobile (33 imprese del settore, più altre specializzate in complementi d’arredo, ufficio, progettazione e arredobagno), tra cui spiccano colossi del design come Chateau d’Ax, Flou, Meridiani e Minotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In Brianza, il design si è sviluppato come una vera e propria tradizione imprenditoriale, plasmando un patrimonio fatto di aziende e professionalità.

