Meloni al Salone del Mobile | focus su innovazione e Made in Italy

Durante la prima giornata del Salone del Mobile a Milano, il Presidente del Consiglio ha visitato lo spazio espositivo di un’azienda del settore arredamento, evidenziando l’attenzione verso l’innovazione e il Made in Italy. La visita si è svolta presso uno stand dedicato alle produzioni delle Marche, regione nota per le sue capacità manifatturiere. L’evento ha attirato l’interesse di diversi rappresentanti del settore e delle istituzioni.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata presso lo spazio espositivo di Elica durante la prima giornata del Salone del Mobile a Milano, segnando una tappa significativa per il riconoscimento della capacità produttiva delle Marche. Accompagnata dal governatore regionale Francesco Acquaroli, la premier ha partecipato a un incontro privato con i vertici dell’azienda, tra cui il presidente Francesco Casoli, il CEO Luca Barboni e il CMO Marco Garbuglia, concentrandosi sul legame tra innovazione tecnologica e competitività internazionale della manifattura italiana. L’appuntamento istituzionale si è svolto in un contesto che unisce l’alta cucina al design industriale: la premier ha consumato un pranzo all’interno dello stand di Elica, curato dallo chef Stefano Ciotti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni al Salone del Mobile: focus su innovazione e Made in Italy Notizie correlate Salone del mobile 2026, oggi l’inaugurazione a Milano. Meloni: “Filiera fondamentale per il made in Italy”Oggi martedì 21 aprile 2026, l’inaugurazione della 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano, a Rho Fiera. Leggi anche: Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il presidente Acquaroli al Salone del Mobile di Milano - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni omaggia il Made in Marche visitando alcune aziende presenti in Fiera; Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare; Salone del Mobile 2026, si alza il sipario: Milano celebra la settimana più attesa dell’anno; Salone del mobile, domani si parte. Il distretto comasco protagonista con cinquanta aziende. Giorgia Meloni al Salone del mobile 2026(LaPresse) Giorgia Meloni al taglio del nastro per la 64a edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. La presidente ... stream24.ilsole24ore.com Meloni al Salone: Continueremo a sostenere il made in ItalyIl governo deve esserci con la sua presenza e anche con le sue risposte alle esigenze delle imprese. La presidente del consiglio in visita tra gli stand rivendica il lavoro del governo a sostegno de ... rainews.it Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy. facebook