Astri e astrologia biblica dal 29 gennaio al 4 febbraio la mostra di Rachele Carol Odello alla Melograno Art Gallery

Dal 29 gennaio alla Melograno Art Gallery apre una mostra che combina simboli celesti, tradizioni antiche e spiritualità. Rachele Carol Odello, in arte Seventeen, presenta un percorso pittorico che invita i visitatori a scoprire un mondo tra cielo e fede. La mostra resterà aperta fino al 4 febbraio, con il vernissage previsto per sabato 31 alle 18.

Dal 29 gennaio al 4 febbraio (vernissage sabato 31 alle 18) la Melograno Art Gallery ospiterà “Astri e astrologia biblica” la nuova mostra personale di Rachele Carol Odello (in arte Seventeen), un percorso pittorico che intreccia simboli celesti, tradizioni antiche e ricerca spirituale. In occasione del vernissage, l'artista presenterà anche il suo nuovo libro, che porta lo stesso titolo della mostra. Durante l'incontro, Rachele guiderà il pubblico attraverso le sue opere e i temi del volume, offrendo una lettura personale e contemporanea del rapporto tra cielo, spiritualità e identità interiore.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Astrologia Biblica

Dal 20 dicembre al 10 gennaio 2026, Craving Art presenta

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Astrologia Biblica

Cosa sono l’oroscopo e l’astrologiaIl termine oroscopo deriva dal termine latino h?roscopus, che a sua volta proveniente dal greco ????????? h?roskópos, composto di ???, h?ra, «durata di tempo», e ??????, skopé?, «osservare», quindi ... lucerabynight.it

Oroscopo sabato 16 giugno '18: classifica e astrologia giornalieraOroscopo del giorno, Astri e classifica del 16 giugno. Sotto analisi la giornata d'inizio del nuovo weekend con gli astri pronti a premiare soprattutto gli amici appartenenti a Cancro, Leone, Vergine, ... it.blastingnews.com

Il Melograno Galleria d'Arte Livorno. . Astri e Astrologia Biblica Melograno Art Gallery, Livorno 29 gennaio – 4 febbraio 2026 Vernissage e incontro con l’autrice: sabato 31 gennaio, ore 18 Immergiti nel mondo di Rachele Carol Odello (Seventee - facebook.com facebook