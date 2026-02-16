TCBO | Leonardo Sini per la prima volta a Bologna con La traviata firmata Talevi

Leonardo Sini dirige per la prima volta l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna con La traviata, portando sul palco un allestimento rivisitato per gli spazi del Comunale Nouveau. La sua esibizione, in programma dal 21 febbraio al 1° marzo, segna un debutto molto atteso: il giovane maestro, vincitore del Concorso “Maestro Solti” di Budapest, sale per la prima volta sul podio del teatro bolognese.

Il Teatro Comunale di Bologna riporta in scena La traviata in un allestimento ripensato per gli spazi del Comunale Nouveau, con un debutto molto atteso: dal 21 febbraio al 1° marzo sale per la prima volta sul podio dell’ Orchestra del TCBO il giovane direttore d’orchestra Leonardo Sini, primo premio al Concorso “Maestro Solti” di Budapest. Si tratta della produzione firmata nel 2022 da Alessandro Talevi, riproposta ora in una versione adattata al nuovo contesto scenico. Il regista – vincitore dell’ European Opera-Directing Prize – torna a proporre una lettura contemporanea del capolavoro verdiano, ponendo al centro una Violetta trasgressiva, capace di sfidare le convenzioni e, proprio per questo, di attrarre e dividere: un personaggio che affascina e, allo stesso tempo, richiama il giudizio morale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

