A Roccaraso sono stati assegnati i titoli di Campioni Regionali del Comitato Campano 2026. Durante la competizione sono stati assegnati 16 titoli nelle specialità di SuperG, Gigante e Slalom. Ginevra Di Pasquale ha vinto in tutte e tre le discipline, conquistando il titolo di campionessa regionale. La gara ha visto la partecipazione di atleti provenienti dalla regione.

In palio a Roccaraso 16 titoli nelle specialità SuperG, Gigante e Slalom Ginevra Di Pasquale fa en plein in tre discipline. Napoli, 16 marzo 2026 – Si sono svolti nello scorso week end i Campionati Regionali delle categorie Ragazzi, Allievi Giovani e Senior del Comitato Campano Pugliese a Roccaraso. In palio i titoli 2026 delle specialità Supergigante, Gigante e Slalom in tre gare organizzate rispettivamente dagli sci club Napoli, 3 Punto 3 e Vesuvio. La stella di questa edizione è stata Ginevra Di Pasquale del 3000 ski race che ha vinto tutte le gare in programma nella categoria Ragazze (under 14) e che ha addirittura fatto registrare il miglior tempo assoluto nel Gigante pur essendo la più piccola tra tutti i campioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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