Canottaggio oltre mille atleti a Piediluco per il primo meeting nazionale

Oltre mille atleti si sono riuniti a Piediluco nel fine settimana per il primo meeting nazionale di canottaggio. La competizione ha visto partecipare numerosi atleti provenienti da diverse regioni, che si sono sfidati in varie categorie e specialità. L'evento si è svolto sulle acque del bacino lacustre, attirando pubblico e addetti ai lavori interessati alle performance sportive.

Tre giorni di regate per tenere a battesimo la stagione agostica 2026, per il Circolo canottieri arrivano anche i primi successi: dettagli e foto È stato un fine settimana splendido quello appena trascorso a Piediluco, dove si è svolto il primo meeting nazionale di canottaggio. Con i lavori del Pnrr ancora in corso al centro nautico ma che stanno volgendo al termine, il Circolo canottieri Piediluco ha organizzato tutto al meglio potendo contare anche sulla preziosa collaborazione del Clt, dell'istituto Casagrande – Cesi di Ternie degli operatori turistici locali come Ara Marina, bar Turismo, Miralago, Molo 21 e Vecchia Osteria, a sottolineare una nuova importante sinergia per puntare a fare crescere Piediluco come polo sportivo anche a livello internazionale.