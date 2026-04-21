Durante la 64esima edizione del Salone del Mobile a Rho, il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia preferisce puntare sul dialogo e sulla diplomazia nel Medio Oriente, evitandosi di mettere in atto sanzioni immediate contro Israele. Ha inoltre confermato il ruolo del paese come mediatore di pace nella regione, sottolineando l’importanza di un approccio diplomatico più che punitivo.

A Milano, durante la 64esima edizione del Salone del Mobile a Rho, il ministro degli Esteri Tajani ha tracciato una linea netta sulla gestione diplomatica del Medio Oriente, escludendo sanzioni immediate contro Israele e ribadendo il ruolo dell’Italia come mediatore di pace. Il vicepremier ha affrontato i temi caldi della sicurezza regionale e del rapporto con gli Stati Uniti, mantenendo un profilo di estrema cautela politica. Nessuna misura punitiva contro Israele: la strategia della prudenza. Il dibattito sulle possibili restrizioni economiche o politiche nei confronti di Israele sembra destinato a fermarsi prima ancora di iniziare. Parlando ai margini dell’evento dedicato al design a Rho, Tajani ha chiarito che non esistono le premesse per approvare provvedimenti di questo tipo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Oriente, Tajani blocca le sanzioni: l’Italia punta sul dialogo

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