InsideOsint – Planet Labs blocca le immagini satellitari sul Medio Oriente

Planet Labs, società statunitense specializzata in immagini satellitari ad alta risoluzione, ha deciso di bloccare la distribuzione delle immagini relative al Medio Oriente. La decisione riguarda tutte le immagini provenienti dai satelliti dell’azienda e si applica immediatamente. Questa scelta ha impattato sui servizi e sulle piattaforme che si affidano alle immagini satellitari di Planet Labs per monitorare la regione.

La società statunitense Planet Labs, fornitore di immagini satellitari ad alta risoluzione utilizzate da media, aziende e centri di ricerca in tutto il mondo, ha deciso di imporre un ritardo fino a due settimane nella diffusione delle immagini del Medio Oriente, dopo l'escalation del conflitto iniziato il 28 febbraio con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La misura rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle normali modalità di distribuzione dei dati della società californiana. In condizioni ordinarie, le immagini raccolte dalla costellazione di satelliti di Planet vengono rese disponibili ai clienti nel giro di poche ore.