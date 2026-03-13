PlanetLab blocca le immagini satellitari sul Medio Oriente | parla di sicurezza nazionale restano i dubbi sul ruolo di Washington

PlanetLab, società statunitense specializzata in immagini satellitari ad alta risoluzione, ha deciso di bloccare le immagini relative al Medio Oriente, spiegando che si tratta di questioni di sicurezza nazionale. La misura ha sollevato interrogativi sul motivo di questa scelta e sul ruolo di Washington in questa decisione. La società ha comunicato che la restrizione riguarda esclusivamente le immagini provenienti da determinate aree della regione.

La società statunitense Planet Labs, fornitore di immagini satellitari ad alta risoluzione utilizzate da media, aziende e centri di ricerca in tutto il mondo, ha deciso di imporre un ritardo fino a due settimane nella diffusione delle immagini del Medio Oriente, dopo l’escalation del conflitto iniziato il 28 febbraio con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La misura rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle normali modalità di distribuzione dei dati della società californiana. In condizioni ordinarie, le immagini raccolte dalla costellazione di satelliti di Planet vengono rese disponibili ai clienti nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su It.insideover.com Articoli correlati Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, cosa mostrano mappe e immagini satellitari Leggi anche: Medio Oriente, dubbi sul board per la pace a Gaza