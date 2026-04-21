La Guardia di Finanza di Pisa ha individuato un mediatore immobiliare che esercitava senza autorizzazione nella provincia. L’attività non autorizzata è stata scoperta durante controlli nella zona. L’indagato operava senza averne i requisiti legali previsti dalla normativa vigente. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali altre irregolarità legate alla sua attività.

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Pisa un mediatore immobiliare abusivo attivo nella provincia pisana. L’uomo, un cittadino italiano di 47 anni, operava senza titolo autorizzativo e senza iscrizione all’albo, svolgendo attività di intermediazione per conto di un’agenzia immobiliare locale. L’individuazione è avvenuta nell’ambito di attività info-investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Secondo quanto accertato, il soggetto ha operato con modalità sistematica tra maggio 2024 e settembre 2025, percependo provvigioni non spettanti per diverse migliaia di euro. Al termine degli accertamenti, il mediatore è stato segnalato alla Camera di Commercio di Pisa per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista, compresa tra 7.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mediatore immobiliare abusivo scoperto dalla Guardia di Finanza

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