Scoperto studio odontoiatrico abusivo ad Avellino | sequestri e denunce della Guardia di Finanza

Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine hanno individuato uno studio odontoiatrico senza autorizzazioni ufficiali nell’area di Avellino. Sono state eseguite operazioni di sequestro di attrezzature e denunciati i gestori dell’attività. L’intervento si inserisce nelle operazioni di verifica contro l’evasione fiscale e le attività non autorizzate nella regione.

Nel corso dell’intervento a cura delle Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino, i militari hanno constatato la presenza di n. 2 “riuniti dentistici”, di attrezzatura e strumentazioni specifiche per la professione odontoiatrica tra cui un apparato radiografico portatile, altri materiali ad uso dentistico, farmaci, nonché documentazione contabile ed extracontabile. Sia lo studio medico che l’attrezzatura e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro probatorio, unitamente alla documentazione extracontabile. Tale documentazione risulterà utile anche alla ricostruzione del volume d’affari dello studio medico, per il recupero a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Scoperto studio odontoiatrico abusivo ad Avellino: sequestri e denunce della Guardia di Finanza Articoli correlati Studio odontoiatrico abusivo: blitz della Guardia di Finanza, due denunciatiTempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio coordinata dal Comando... Studio medico abusivo scoperto dalla Guardia di FinanzaTempo di lettura: 2 minuti I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, a seguito dell’avvio di un’attività ispettiva nei confronti... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Scoperto studio odontoiatrico abusivo ad Avellino: sequestri e denunce della Guardia di Finanza; Studio odontoiatrico abusivo nell'avellinese: blitz della Guardia di Finanza; Scoperto falso ambulatorio a Campi Bisenzio, finto medico denunciato; Medicina estetica illegale: medico denunciato. Scoperto uno studio odontoiatrico abusivo ad Avellino, due denunceDue uomini esercitavano la professione medica odontoiatrica, senza l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ... italpress.com Blitz della Guardia di Finanza: sequestri e 16 perquisizioni tra enti pubblici e studi privati. L’accusa: sistema organizzato per spartirsi incarichi e fondi dello Stato - facebook.com facebook Al via l'anno accademico della Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza x.com