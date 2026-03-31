Scoperto studio odontoiatrico abusivo ad Avellino | sequestri e denunce della Guardia di Finanza

Da avellinotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine hanno individuato uno studio odontoiatrico senza autorizzazioni ufficiali nell’area di Avellino. Sono state eseguite operazioni di sequestro di attrezzature e denunciati i gestori dell’attività. L’intervento si inserisce nelle operazioni di verifica contro l’evasione fiscale e le attività non autorizzate nella regione.

Nel corso dell’intervento a cura delle Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino, i militari hanno constatato la presenza di n. 2 “riuniti dentistici”, di attrezzatura e strumentazioni specifiche per la professione odontoiatrica tra cui un apparato radiografico portatile, altri materiali ad uso dentistico, farmaci, nonché documentazione contabile ed extracontabile. Sia lo studio medico che l’attrezzatura e i materiali rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro probatorio, unitamente alla documentazione extracontabile. Tale documentazione risulterà utile anche alla ricostruzione del volume d’affari dello studio medico, per il recupero a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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