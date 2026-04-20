La Guardia di Finanza di Pisa ha scoperto un individuo che operava come agente immobiliare senza averne i titoli necessari. L’uomo ha incassato diverse migliaia di euro di provvigioni provenienti da attività non autorizzate. La verifica ha portato al sequestro di documenti e all’identificazione di irregolarità legate all’esercizio di questa professione. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e chiarire l’intera vicenda.

PISA – Continua la stretta delle autorità contro l’esercizio abusivo delle professioni. Nel mirino del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa è finito un cittadino italiano di quarantasette anni, accusato di aver operato come mediatore immobiliare senza possedere alcun requisito di legge. Le indagini, portate avanti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno fatto emergere una collaborazione illecita che si è protratta per oltre un anno, esattamente dal maggio 2024 al settembre 2025. Il quarantasettenne lavorava di fatto per conto di una regolare agenzia immobiliare radicata sul territorio provinciale, gestendo affari pur essendo sprovvisto del titolo autorizzativo e della fondamentale iscrizione all’albo di categoria.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ‘Finto’ agente immobiliare scoperto dalla Guardia di Finanza di Pisa: incassate migliaia di euro di provvigioni illecite

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