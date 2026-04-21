Mediaset ha annunciato una modifica temporanea al suo palinsesto, interrompendo le trasmissioni di Gerry Scotti e Ilary Blasi. La decisione riguarda i programmi condotti dai due presentatori e comporta una sospensione temporanea delle trasmissioni. La rete ha comunicato i nuovi orari e la pausa momentanea, senza specificare i motivi di questa scelta. La modifica interessa le trasmissioni in programmazione nelle prossime settimane.

Mediaset rivoluziona temporaneamente il palinsesto e ferma due dei suoi volti più popolari: Gerry Scotti e Ilary Blasi. Una decisione che ha sorpreso molti telespettatori, ma che ha una motivazione precisa e una durata limitata. Nella serata interessata, su Canale 5 non andranno in onda né “La Ruota della Fortuna” né “Grande Fratello Vip”. Una scelta insolita, soprattutto per programmi di punta che difficilmente si fermano. Anche Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, cede il passo a un evento sportivo. Lo stop è infatti legato alla trasmissione delle semifinali di calcio, che occupano la prima serata. Il motivo è chiaro: dare spazio al calcio, capace di attirare un pubblico molto ampio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mediaset ferma Gerry Scotti e Ilary Blasi: nuovi orari e stop temporaneo ai programmi

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Ma secondo voi, Gerry Scotti è davvero uno dei migliori presentatori della TV italiana C’è chi lo ama per la sua simpatia e spontaneità, chi invece pensa che il suo stile sia sempre lo stesso da anni. Tra quiz, talent e programmi storici, è riuscito a entrare nell facebook