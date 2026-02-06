Mediaset chiede a Fabrizio Corona 160 milioni di euro maxi causa | Contro di lui anche Maria De Filippi Silvia Toffanin Ilary Blasi Gerry Scotti Samira Lui

Mediaset ha deciso di chiedere 160 milioni di euro a Fabrizio Corona, aprendo una maxi causa. La società ha diffuso un comunicato in cui accusa l’ex paparazzo di aver diffuso accuse pesanti contro vari personaggi del mondo della televisione, tra cui Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti e Samira Lui. Corona aveva fatto alcune dichiarazioni nel suo programma online “Falsissimo”, parlando di un presunto “sistema Signorini” e di altri dettagli che hanno scatenato la reazione dura di Mediaset.

Mediaset ha diffuso, ieri sera 5 febbraio, un durissimo comunicato stampa in merito a nuove azioni giudiziarie contro Fabrizio Corona per quanto affermato nelle scorse settimane in Falsissimo, il suo programma online, a proposito del presunto “ sistema Signorini ” e di altre illazioni rivolte a volti di punta del gruppo. Una vicenda iniziata lo scorso dicembre 2025 su YouTube e approdata nelle aule di tribunale, tra cause civili e querele incrociate. “Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, – si legge nel comunicato – costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mediaset chiede a Fabrizio Corona 160 milioni di euro, maxi causa: “Contro di lui anche Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Samira Lui” Approfondimenti su Fabrizio Corona Mediaset e MFE fanno causa a Fabrizio Corona per €160 mln: "Danni reputazionali e patrimoniali"; "Contro di lui anche De Filippi, Toffanin, Blasi, Scotti, Samira" Mediaset e MFE hanno deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. Mediaset fa causa a Corona per 160 milioni. Citato anche da De Filippi e Scotti Mediaset ha fatto causa a Fabrizio Corona chiedendo 160 milioni di euro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’economia dell’insinuazione; Mediaset chiede 160 milioni a Corona per danni. E prepara una contro-querela; Mediaset chiede a Fabrizio Corona 160 milioni di euro di danni per le rivelazioni di Falsissimo; Mediaset contro Fabrizio Corona: chiedono un maxi risarcimento di 160 milioni di euro. Falsissimo finisce in tribunale Mediaset contro Fabrizio Corona: chiesti 160 milioni di euro di risarcimentoMediaset ha avviato un'azione civile contro Fabrizio Corona chiedendo un risarcimento complessivo da 160 milioni di euro per i contenuti diffusi attraverso il progetto «Falsissimo». bluewin.ch MEDIASET CORONA Mediaset chiede 160 milioni di euro a Fabrizio Corona. In tribunale anche De Filippi, Blasi e ScottiSecondo quanto riferisce Leggo.it, tra i protagonisti pronti a portare Corona davanti al giudice figurano Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi ... statoquotidiano.it Fabrizio Corona ha "deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione", perché "la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per e facebook Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’«economia dell’insinuazione» ilsole24ore.com/art/mediaset-c… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.