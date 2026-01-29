La stampa liberal ci riprova il premier slovacco Fico smentisce Politico | Menzogne mediatiche senza limiti

Robert Fico non ci sta e attacca duramente Politico. Il premier slovacco smentisce le accuse e definisce le notizie come menzogne mediatiche senza limiti. Fico dice che non è suo stile nascondersi e si prepara a rispondere alle accuse che arrivano da Bruxelles, ritenendo tutto frutto di una campagna diffamatoria.

Robert Fico non è tipo da mezze misure. Il premier slovacco ha così scelto X come campo di battaglia per aprire il fuoco contro Politico, colpevole — secondo lui — di aver cucinato l'ennesima minestra liberal da Bruxelles. " Bugie", quelle riportate in merito alle discussioni avute con alcuni leader europei dopo il suo recente incontro con Donald Trump. Lo sfogo di Fico, tutto in maiuscolo. Fico non ha perso tempo con i giri di parole. Ha scritto tutto in maiuscolo: " RIFIUTO FERMAMENTE LE BUGIE DELL'ODIOSO PORTALE LIBERALE PRO-BRUXELLES". E subito dopo ha affondato: "È uno sguardo triste sul mondo politico e mediatico liberale e progressista.

