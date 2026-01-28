Fico preoccupato dallo stato mentale di Trump | È pericoloso Il premier slovacco smentisce

Durante il vertice dell’Unione Europea di lunedì, il premier slovacco Robert Fico ha rivelato di essere rimasto scioccato dallo stato mentale di Donald Trump, incontrato pochi giorni prima. Fico ha detto che la situazione lo preoccupa e definisce Trump “pericoloso”. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, mentre il presidente degli Stati Uniti non ha ancora commentato.

Il primo ministro slovacco Robert Fico avrebbe dichiarato ai leader dell'Ue, durante il vertice del 22 gennaio convocato per discutere delle relazioni transatlantiche, che un incontro con Donald Trump lo ha lasciato scioccato dallo stato mentale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta Politico, citando cinque diplomatici europei informati sulla conversazione. Fico: "Trump è pericoloso". Robert Fico, uno dei pochi leader dell'Ue a sostenere frequentemente la posizione di Trump sulle debolezze dell'Europa, e allo stesso tempo filorusso, era preoccupato per lo "stato psicologico" del presidente degli Stati Uniti, hanno affermato due diplomatici, secondo quanto scrive Politico.

