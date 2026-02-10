Geolier a Riccione nel 2026 | Il rapper napoletano porta l’estate e un’iniezione economica alla Riviera Romagnola

Riccione si prepara ad accogliere Geolier, il rapper napoletano che quest’estate porta musica e soldi sulla riviera romagnola. L’artista sarà a Riccione nel 2026, attirando fan e turisti e dando una spinta all’economia locale. La città si appresta a vivere un evento che promette di lasciare il segno.

Geolier a Riccione: La Conquista dell'Estate e il Volano Economico per la Riviera Romagnola. Riccionese si prepara ad accogliere uno dei fenomeni musicali più significativi degli ultimi anni: Geolier. L'annuncio della sua esibizione, prevista per l'11 luglio 2026 in piazzale Roma nell'ambito di Riccione Music City, ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i fan e rappresenta una svolta per la strategia di eventi della città romagnola. La scelta di Riccione come tappa del "Summer Festival Tour 2026" del rapper napoletano segue il successo di concerti in location prestigiose come lo stadio Maradona di Napoli e i debutti sold-out nei palcoscenici di San Siro e dell'Olimpico.

