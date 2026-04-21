Negli ultimi giorni, il calciatore ha collocato nel suo giardino una statua di Diego Armando Maradona, simile a quella situata allo stadio. La statua rappresenta un ritratto dettagliato dell’ex campione argentino, ed è stata posizionata direttamente in casa del giocatore. La decisione di installare questa riproduzione è stata resa nota attraverso immagini condivise sui social. La statua raffigura Maradona in una posa riconoscibile e iconica.

McTominay napoletano vero: negli scorsi giorni il fuoriclasse azzurro ha piazzato direttamente nel giardino di casa sua una statua di Diego Armando Maradona, che riproduce minuziosamente quella presente allo stadio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McTominay pazzo di Napoli: svelata la statua di Maradona in giardino

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