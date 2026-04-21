Gli Atlanta Hawks hanno ottenuto una vittoria contro i New York Knicks al Madison Square Garden, con il risultato di 107-106. La sfida, valida come seconda partita del primo turno dei playoff della Eastern Conference, si è conclusa con la vittoria degli Hawks. La partita ha visto un punteggio molto equilibrato, con il risultato deciso negli ultimi secondi.

Gli Atlanta Hawks hanno strappato una vittoria fondamentale sul campo dei New York Knicks, chiudendo la seconda sfida del primo turno della Eastern Conference con un punteggio di 107-106. Il successo ottenuto al Madison Square Garden permette alla franchigia della Georgia di pareggiare la serie all’1-1, spostando il baricentro della contesa verso la State Farm Arena per i prossimi incontri. Il comando di McCollum e la scintilla dalla panchina. In una serata in cui la gestione del ritmo è stata determinante, CJ McCollum ha offerto una prestazione di altissimo livello, diventando il vero motore offensivo degli ospiti. Il veterano ha messo a segno 32 punti, riuscendo a colpire con precisione nei momenti più delicati della gara nonostante la pressione del pubblico di casa, completando la sua produzione con 6 assist.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McCollum travolge i Knicks: Atlanta vince al Madison e pareggia

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