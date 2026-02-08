I New York Knicks vincono in casa contro i Boston Celtics grazie a una grande prestazione di Jalen Brunson. La partita, giocata al Madison Square Garden, si conclude con un punteggio netto a favore dei padroni di casa, che si impongono sui rivali della conference East. Brunson guida la squadra con punti e decisioni decisive, portando i Knicks alla vittoria.

una sfida tra due delle migliori squadre della conference East si è risolta con una netta vittoria dei New York Knicks sui Boston Celtics, finalizzata dal dominio difensivo e da una prova offensiva coordinata. le chiavi della serata sono state la crescita di Brunson in termini di dinamicità e l’apporto costante di supporto, che hanno consentito ai Knicks di mettere a segno 111-89 e di non cedere il comando per gran parte dell’incontro. New York ha preso in mano l’inerzia fin dall’inizio e non è mai scivolata sotto nel punteggio durante i restanti 42 minuti, controllando l’inerzia della sfida contro una squadra di alto livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Brunson trascina i Knicks alla vittoria al Madison Square Garden

