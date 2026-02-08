Brunson trascina i Knicks alla vittoria al Madison Square Garden

Da mondosport24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I New York Knicks vincono in casa contro i Boston Celtics grazie a una grande prestazione di Jalen Brunson. La partita, giocata al Madison Square Garden, si conclude con un punteggio netto a favore dei padroni di casa, che si impongono sui rivali della conference East. Brunson guida la squadra con punti e decisioni decisive, portando i Knicks alla vittoria.

una sfida tra due delle migliori squadre della conference East si è risolta con una netta vittoria dei New York Knicks sui Boston Celtics, finalizzata dal dominio difensivo e da una prova offensiva coordinata. le chiavi della serata sono state la crescita di Brunson in termini di dinamicità e l’apporto costante di supporto, che hanno consentito ai Knicks di mettere a segno 111-89 e di non cedere il comando per gran parte dell’incontro. New York ha preso in mano l’inerzia fin dall’inizio e non è mai scivolata sotto nel punteggio durante i restanti 42 minuti, controllando l’inerzia della sfida contro una squadra di alto livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

brunson trascina i knicks alla vittoria al madison square garden

© Mondosport24.com - Brunson trascina i Knicks alla vittoria al Madison Square Garden

Approfondimenti su Brunson Knicks

WWE: Raw torna al Madison Square Garden

La WWE Raw tornerà al Madison Square Garden, uno dei luoghi più iconici per gli eventi di wrestling.

NBA, i risultati della notte (25 gennaio). Brunson trascina i Knicks, bene Fontecchio nella vittoria Heat

Nella notte NBA del 25 gennaio si sono disputate sei partite, con quattro di esse decise negli ultimi minuti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brunson Knicks

Argomenti discussi: Nba: Jalen Brunson trascina i Knicks alla vittoria sui Nuggets; Nba, Brunson trascina New York: i Nuggets vanno ko; NBA: Jalen Brunson trascina i Knicks alla vittoria sui Nuggets; Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Asvel 70-80, serata no per gli emiliani.

brunson trascina i knicksDoppio supplementare: Brunson trascina i Knicks contro i NuggetsI New York Knicks hanno superato i Denver Nuggets 134-127 al Madison Square Garden, dopo due tempi supplementari. La vittoria, frutto di una prestazione eccezionale di Jalen Brunson, autore di 42 ... it.blastingnews.com

brunson trascina i knicksNba, Brunson trascina New York: i Nuggets vanno koGazie ai 42 punti di Jalen Brunson i New York Knicks battono i Denver Nuggets 134-127, dopo due tempi supplementari, ottenendo l'ottava vittoria consecutiva. Da segnalare anche la prova di ... corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.