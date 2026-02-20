Johnson trascina Atlanta McCollum rifinisce | stop al digiuno contro Philly

Johnson ha portato Atlanta alla vittoria contro Philadelphia, interrompendo una serie negativa. Con una prestazione decisa, ha segnato 25 punti e guidato la squadra nel quarto finale. McCollum ha contribuito con canestri importanti, ma non è bastato per evitare la sconfitta. La partita si è giocata in un’atmosfera tesa, con continui sorpassi e momenti di tensione. Atlanta ha dimostrato carattere, mentre i 76ers hanno faticato a trovare ritmo. La squadra di casa ha chiuso con un margine di sei punti.

Le formazioni di Atlanta e Philadelphia si sono affrontate in un confronto che ha messo in evidenza le capacità offensive e difensive di entrambe, con un andamento avvincente fino all'ultimo minuto. Gli Hawks sono riusciti a ottenere una vittoria importante grazie a prestazioni decisive e a una gestione tattica efficace, risollevando il morale dopo tre sconfitte consecutive. Tra i protagonista emersi, spicca la figura di Jalen Johnson, che ha contribuito con ben 32 punti e 10 rimbalzi. La sua presenza in campo ha rappresentato un elemento determinante, specialmente nel momento cruciale della gara, quando ha mostrato grande freddezza in lunetta, realizzando 14 su 16 tiri liberi.