Carnevale Luciano 2026 | tradizione e allegoria a Santa Lucia di Serino

A Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, il Carnevale Luciano si prepara a tornare con una nuova edizione nel 2026. La comunità locale e i visitatori si apprestano a vivere giorni di festa, ricchi di maschere, carri allegorici e musica. La tradizione, ormai radicata nel tempo, si mescola con l’atmosfera di allegria che caratterizza questa manifestazione. La piazza principale si riempirà di colori e suoni, rendendo l’evento un momento di condivisione e divertimento per tutti.

Il Carnevale Luciano di Santa Lucia di Serino (Avellino) si prepara a vivere un'edizione 2026 all'insegna della tradizione e del folklore, con eventi che coinvolgeranno la comunità e i visitatori in una festa ricca di colori e suoni. L'appuntamento principale è domenica 15 febbraio, a partire.

