Nelle ultime ore, le forze dell'ordine stanno portando avanti una grande operazione contro il traffico di droga a Firenze. La Direzione Distrettuale Antimafia ha disposto l'esecuzione di 21 misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in attività illecite legate alle sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce in un'azione coordinata per contrastare il fenomeno nel capoluogo toscano.

FIRENZE – È in corso in queste ore una vasta e articolata offensiva della polizia contro il traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo toscano. Le forze dell’ordine stanno dando esecuzione a un’ordinanza che prevede l’applicazione di misure cautelari a carico di 21 persone. L’intera operazione è il frutto delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con la direzione specifica della Direzione distrettuale antimafia. Secondo il quadro accusatorio validato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha firmato i provvedimenti, i ventuno indagati sono ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’ associazione per delinquere.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Maxi operazione antidroga a Firenze: la Dda fa scattare 21 misure cautelari

Notizie correlate

Maxi operazione antidroga nel crotonese, 14 misure cautelariRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Crotone, maxi operazione antidroga: 14 misure cautelari, oltre 100 agenti in campoIl provvedimento riguarda 14 soggetti, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Maxi operazione antidroga in corso a Firenze, 21 misure cautelari; Droga: in corso maxi operazione a Firenze, 21 misure cautelari; Maxioperazione antidroga, sequestrati 34 chili di cocaina dal Sudamerica e destinata alle piazze di Bolzano: Sei gruppi attivi sul territorio; Roma, maxi operazione antidroga, 12 arresti e 200 dosi sequestrate.

Maxi operazione antidroga della polizia a Firenze: 21 indagati per associazione a delinquereBlitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia: misure cautelari con il supporto di più reparti sul territorio, anche da Empoli ... gonews.it

Bosco delle Cerbaie, maxi operazioni anti droga: battuto palmo a palmo, arresti e sequestro di cocainaFucecchio (Firenze), 24 gennaio 2026 – Sei arresti, oltre un chilo di droga sequestrata e quindici bivacchi smantellati. È il bilancio della maxi-operazione antidroga condotta dai carabinieri alle ... lanazione.it

TRAFFICO REGOLARE In #FiPiLi, in direzione mare: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Scandicci e Scandicci #viabiliTOS #viabiliFI x.com

Dove ci vedremo Firenze o Prato Scrivimelo nei commenti - facebook.com facebook