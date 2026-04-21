Maxi incidente in Valassina | due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in SS36

Lunedì sera, lungo la SS36 in direzione sud all’uscita del tunnel a Monza, si è verificato un maxi incidente causato da due cavalli che sono riusciti a scappare da un maneggio nelle vicinanze. I due animali sono entrati in strada e hanno provocato un episodio di traffico intenso e disagi per gli automobilisti che transitavano in quel momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in Valassina. Maxi incidente nella serata di lunedì 20 aprile a Monza, lungo la SS36 (direzione Sud) all’uscita del tunnel.Lo schianto fuori dal tunnelNello schianto sono rimaste coinvolte tre auto. Gli automobilisti usciti dalla galleria si sono.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cavalli in fuga sbucano in mezzo alla strada, maxi tamponamento sulla Valassina: morto investito uno dei due animali, l’altro è ferito SS36, scontro tra veicoli a Valassina: due ferite lievi e traffico fortemente rallentato. Indagini in corso.Un incidente che ha coinvolto quattro veicoli ha paralizzato il traffico sulla SS36 nel tratto tra Arosio, Briosco e Capriano in Valassina questo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maxi incidente in Valassina: due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in SS36; Cavalli in fuga sbucano in mezzo alla strada, maxi tamponamento sulla Valassina: morto investito uno dei due animali, l’altro è ferito; Valassina, maxi tamponamento provocato da due cavalli in fuga: uno morto e sei persone ferite; Cavalli in fuga sbucano in mezzo alla strada maxi tamponamento sulla Valassina | morto investito uno dei due animali l’altro è ferito. Cavalli in fuga sbucano in mezzo alla strada, maxi tamponamento sulla Valassina: morto investito uno dei due animali, l’altro è feritoGli equini sono scappati da un vicino maneggio. L’incidente a catena è avvenuto all’altezza della Galleria di Monza. Trasportate in ospedale in codice giallo le persone coinvolte, fra cui un bambino d ... ilgiorno.it Traffico e paura sulla Valassina: serata di caos all'altezza di Monza, ecco cos'è successoPaura sulla Valassina a Monza: tre auto coinvolte insieme a due cavalli fuggiti da un maneggio. Un animale morto, cinque feriti in codice giallo. monza-news.it il venerdì si vive al Tremendo Viernes! 100% Salsa & Bachata Stage con animazione per farvi ballare senza sosta In console DJ Torito & DJ Negrito Via Nuova Valassina 346 – Lissone (MB) SS36 uscita Seregno Sud Info & prenotazioni: 347 463 5 - facebook.com facebook