SS36 scontro tra veicoli a Valassina | due ferite lievi e traffico fortemente rallentato Indagini in corso

Un incidente sulla SS36 a Valassina ha causato due ferite leggere e ha bloccato il traffico, coinvolgendo quattro veicoli. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 15 febbraio 2026 tra Arosio, Briosco e Capriano, provocando lunghe code e rallentamenti importanti. I soccorritori sono arrivati sul posto per prestare assistenza e avviare le indagini.

Scontro sulla SS36: Traffico in Tilt e Due Ferite a Valassina. Un incidente che ha coinvolto quattro veicoli ha paralizzato il traffico sulla SS36 nel tratto tra Arosio, Briosco e Capriano in Valassina questo pomeriggio, 15 febbraio 2026. Due donne, di 35 e 52 anni, sono state trasportate in ospedale con ferite non gravi, mentre la circolazione è rimasta fortemente compromessa per diverse ore. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Dinamica dell'Incidente e Interventi di Soccorso. L'allarme è scattato intorno alle 15:45 quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto numerose segnalazioni per un incidente sulla SS36, una delle principali arterie di collegamento della Brianza.