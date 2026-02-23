Incendio nel piazzale di un'azienda 4 vigili del fuoco aggrediti durante l'intervento nel Napoletano

Un incendio scoppiato nel piazzale di un'azienda di autotrasporti ha provocato l’intervento di quattro vigili del fuoco, che sono stati aggrediti mentre operavano. L’incidente si è verificato a Santa Maria la Carità, creando tensione tra i soccorritori e alcuni presenti sul posto. I pompieri stavano cercando di contenere le fiamme quando sono stati attaccati da un gruppo di persone, rendendo difficile il lavoro di spegnimento. La situazione resta sotto osservazione.

È accaduto nella serata di ieri a Santa Maria la Carità: i vigili del fuoco sono stati aggraditi durante l'intervento per spegnere un incendio in una ditta di autotrasporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vigili del fuoco aggrediti da facinorosi nel NapoletanoUna decina di facinorosi, tra cui donne e uomini, hanno aggredito i vigili del fuoco intervenuti a Santa Maria la Carità per un incendio di un camion.

