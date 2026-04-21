Maxi incendio in un' azienda a Bollate

Un vasto incendio si è sviluppato in un'azienda situata in via San Nicola a Bollate. La ditta si occupa di smaltimento di rifiuti e di operazioni di demolizione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non ci sono notizie di feriti o di coinvolgimenti di persone.

Alla Riam di via San Nicola, ditta che si occupa dello smaltimento di rifiuti e demolizione di auto, hanno lavorato circa 60 vigili del fuoco per spegnere il rogo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi incendio in un'azienda a Bollate Maxi incendio in azienda a Bollate, importante colonna di fumo nero: le immagini dal drone Notizie correlate Milano, maxi incendio in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate(Adnkronos) – Dalle 21 di lunedì sera il i Vigili del fuoco di Milano sono impegnati a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda RIAM di... Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: attivi oltre 60 vigili del fuocoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. L'Arpa monitora l'aria; Maxi incendio in un’azienda a Bollate, nessuna persona coinvolta / Video; Milano, maxi incendio in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate. Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a BollateDalle 21 di lunedì sera il i Vigili del fuoco di Milano sono impegnati a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda RIAM di smaltimento di rifiuti a Bollate. Le fiamme non hanno coinvolto il ... adnkronos.com Maxi incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Bollate: 60 Vigili del fuoco in azione tutta la notte per domare le fiammeFiamme nell'area esterna della ditta Riam di Bollate, che si occupa di smaltimento di rifiuti: pompieri al lavoro tutta la notte per contenere il rogo. greenme.it Maxi incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Bollate: fiamme circoscritte, Arpa monitora l’aria. facebook Bollate, incendio in una ditta di smaltimento rifiuti: l’Arpa verifica la qualità dell’aria milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com