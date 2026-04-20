Durante il suo regno, la Regina Elisabetta avrebbe effettuato un pagamento di 16 milioni di sterline per coprire le spese legate alla figura di un nipote coinvolto in uno scandalo. Questa decisione avrebbe avuto conseguenze legali e finanziarie anche per il successore, Re Carlo. Le informazioni sono state rese pubbliche e stanno attirando l’attenzione di media e osservatori. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali sulla vicenda.

La Regina Elisabetta avrebbe commesso durante il suo regno un errore terribile che ora starebbe creando non pochi problemi a Re Carlo. Avrebbe infatti pagato la bellezza di 16 milioni di dollari per proteggere l’ormai ex principe Andrea, coprendo lo scandalo causato dai suoi rapporti con Epstein e dagli incontri con ragazze minorenni. A rivelarlo è il biografo reale Robert Hardman, che nel suo libro Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story ha raccontato come la Regina Elisabetta si sia preoccupa in passato di proteggere Andrea, mettendo però a rischio la monarchia. Una decisione non approvata da Carlo che, non a caso, ora avrebbe deciso di comportarsi diversamente nei confronti del fratello, negandogli la protezione della corona inglese.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo e l’errore della Regina Elisabetta. “Pagò 16 milioni per coprire Andrea e lo scandalo”

Notizie correlate

La Regina Elisabetta pagò 16 milioni per salvare Andrea dallo scandalo Epstein, il biografo: “Fu un errore”Il biografo Robert della Regina Elisabetta rivela che la decisione di Elisabetta II di finanziare l'accordo da 16 milioni del principe Andrew con...

“Re Carlo e William ai ferri corti. Il principe del Galles ha chiesto al padre e alla regina Elisabetta di esiliare lo zio Andrea per Epstein”: la rivelazione del MirrorPadre e figlio litigarono nel 2019 a seguito delle dichiarazioni dell'allora duca di York Andrea, coinvolto nel caso Epstein Il principe William e re...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Re Carlo per i 100 anni della regina Elisabetta ha organizzato un programma speciale (e commovente); Londra, il 64% vuole la monarchia nonostante Andrea. Re Carlo e gli auguri ai centenari, un secolo fa nasceva Elisabetta; Re Carlo, svelati i piani per il centenario della Regina Elisabetta; Perché la regina Elisabetta non partecipò al matrimonio di Carlo e Camilla.

Regina Elisabetta e la notizia del cancro di re Carlo e di Kate: cosa avrebbe fatto?La reazione della sovrana alle diagnosi scuote il web: tra retroscena e ipotesi, emerge il suo ruolo chiave nella monarchia ... rumors.it

Londra, il 64% vuole la monarchia nonostante Andrea. Re Carlo e gli auguri ai centenari, un secolo fa nasceva ElisabettaLa monarchia è una buona istituzione per il 59%, ma la gente vuole value for money. L'ultimo sondaggio sui Reali mentre la Royal family celebra la regina ... corriere.it

La regina Elisabetta, Diana, Camilla, Kate Middleton e Meghan Markle. Sono solo alcune delle «donne di Carlo», protagoniste del nuovo libro, Le donne di Carlo. Le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito, di Ilaria Grillini, ora in libreria c x.com

Scopri il lato inedito della Regina Elisabetta - facebook.com facebook