Max from Gabin | La deficienza al potere si sconfigge con il jazz

In questi giorni il nuovo singolo di Max from Gabin, intitolato ‘Around’ e realizzato con Marta, sta girando in radio. Il brano, disponibile sulle piattaforme digitali da fine gennaio, parla di trovare la felicità anche nelle situazioni difficili. Max racconta che la forza si conquista ascoltando il jazz e mantenendo la propria strada.

Proprio in questi giorni è in rotazione radiofonica ‘Around’ feat. Marta: il nuovo singolo di Max from Gabin per Irma Records già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dallo scorso 30 gennaio ‘Around’ è un brano che parla della forza interiore di chi sceglie di essere felice, nonostante le apparenze e le difficoltà. Attraverso l’accettazione di sé e la libertà mentale, la protagonista riesce a sentirsi ricca, bella e sicura, anche se il mondo esterno racconta un’altra storia. Il videoclip di ‘Around’ è essenziale e intimo, girato in studio a Sutri (Vt) dal regista Simone Calcagni.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

