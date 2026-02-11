Max from Gabin | La deficienza al potere si sconfigge con il jazz

In questi giorni il nuovo singolo di Max from Gabin, intitolato ‘Around’ e realizzato con Marta, sta girando in radio. Il brano, disponibile sulle piattaforme digitali da fine gennaio, parla di trovare la felicità anche nelle situazioni difficili. Max racconta che la forza si conquista ascoltando il jazz e mantenendo la propria strada.

Proprio in questi giorni è in rotazione radiofonica ‘Around’ feat. Marta: il nuovo singolo di Max from Gabin per Irma Records già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dallo scorso 30 gennaio ‘Around’ è un brano che parla della forza interiore di chi sceglie di essere felice, nonostante le apparenze e le difficoltà. Attraverso l’accettazione di sé e la libertà mentale, la protagonista riesce a sentirsi ricca, bella e sicura, anche se il mondo esterno racconta un’altra storia. Il videoclip di ‘Around’ è essenziale e intimo, girato in studio a Sutri (Vt) dal regista Simone Calcagni.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Max from Gabin

Nell'ambito delle decisioni politiche sul sostegno all'Ucraina, si assiste a un lento cambiamento all’interno della Lega.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Max from Gabin

Argomenti discussi: MAX F. GABIN.

Max from Gabin, tra nuovi brani e un tour: 'Per il futuro mi aspetto tanta bella musica'Ci sono artisti che attraversano il tempo adattandosi alle mode, e altri che riescono a piegare il tempo stesso, portando il proprio linguaggio in epoche diverse senza perdere la propria identità, ... it.blastingnews.com

MAX F. GABINIl percorso artistico di Max Bottini, l'anima dei GABIN, parte dalle collaborazioni eccellenti con grandi artisti e musicisti, fino all’incontro con DJ Clary con il quale per anni ha portato l’immenso ... mentelocale.it

MAX from GABIN in concerto - facebook.com facebook

MacBook Pro con M5 Pro e Max in ritardo anche per Gurman | Rumor x.com