Montecatini Max Giusti in scena con ' Bollicine update'

Max Giusti torna sul palco a Montecatini con uno spettacolo tutto nuovo. Dopo aver conquistato il pubblico in giro per l’Italia, l’attore e showman ha portato in scena una versione aggiornata di ‘Bollicine update’. La serata è stata un successo, con applausi e entusiasmo tra il pubblico.

Montecatini, 28 gennaio 2026 - Lo showman Max Giusti, celebra il successo del tour nazionale con una nuova, scintillante edizione del suo spettacolo simbolo. Dopo una tournée trionfale che ha attraversato l’Italia. Max Giusti fa tappa il 31 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini con “Bollicine – Update”, uno spettacolo rinnovato che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico, dove la comicità incontra la maturità dell’esperienza. In questa edizione, Giusti si offre al pubblico con la maturità dell’artista completo, capace di fondere ironia, introspezione e una verve irresistibile. Tra i momenti più attesi, tornano le sue parodie iconiche – da Alessandro Borghese ad Aurelio De Laurentiis, fino a Pierluigi Pardo – reinterpretate con l’inconfondibile maestria trasformista che lo contraddistingue. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, Max Giusti in scena con 'Bollicine update' Approfondimenti su Montecatini Max Giusti Firenze, Max Giusti in scena col suo show Bollicine Update Il 5 gennaio 2026, il teatro Verdi di Firenze ospiterà Max Giusti con il suo nuovo show, Max Giusti torna al Teatro Sistina con “Bollicine – updatE” Max Giusti torna al Teatro Sistina di Roma con “Bollicine – updatE”. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Montecatini Max Giusti Montecatini, Max Giusti in scena con 'Bollicine update'Montecatini, 28 gennaio 2026 - Lo showman Max Giusti, celebra il successo del tour nazionale con una nuova, scintillante edizione del suo spettacolo simbolo. Dopo una tournée trionfale che ha attraver ... lanazione.it "Mi hanno chiamata per fare un provino e ho conosciuto Max Giusti, che è stato molo carino. È andato tutto bene ed eccomi qui" Isobel e la reazione di Maria De Filippi dopo la proposta di Caduta Libera. https://fanpa.ge/CNowz - facebook.com facebook #LEredità supera il 26% nella 1ª parte e sfiora il 30% nella 2ª parte. #CadutaLibera con Max Giusti si ferma al 13,8 e 16,4%. Completamente surclassata. Qualcuno scriverebbe “schiaffoni, umiliazioni, tonfi, funerali, riunioni d’emergenza”, ma qui non usiamo q x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.