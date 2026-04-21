Mauro ha espresso apprezzamenti per Spalletti, affermando che il tecnico è riuscito a sistemare diverse situazioni e che, se anche David diventa funzionale, il lavoro può migliorare ulteriormente. Ha poi paragonato questa Juventus a quella che ha vinto lo Scudetto con Spalletti, evidenziando un giudizio positivo sul percorso attuale della squadra. Le sue parole sono state riportate sulle pagine di un quotidiano di grande diffusione.

di Francesco Spagnolo Mauro sulle pagine de La Repubblica ha promosso Spalletti e fatto un paragone fra questa Juve e il Napoli che ha vinto lo Scudetto con il tecnico toscano. L’analisi del momento d’oro della formazione bianconera trova un autorevole punto di vista nelle parole di un grande ex del calcio italiano. Sulle pagine de La Repubblica, Mauro, ex giocatore della Juventus, parla dell’ottimo momento che stanno vivendo i bianconeri. La sua riflessione si concentra sulla metamorfosi tattica e caratteriale che ha investito la squadra, portandola a competere ai massimi livelli con una fluidità di gioco che ricorda i recenti successi del campionato italiano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mauro promuove Spalletti: «E’ riuscito a sistemare tutto se anche David diventa funzionale. Questa Juve mi sembra…»

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