La Juventus si prepara alla ripresa con una nuova spinta. Mauro sottolinea il ruolo chiave di Spalletti, ma avverte: “Ora vietato fermarsi”. La squadra ha ritrovato la propria identità, e i giocatori sono concentrati a non perdere altro terreno. La strada è lunga, ma l’intenzione è chiara: continuare a spingere senza sosta.

La Juventus ha ritrovato la propria anima, e lo ha fatto attraverso un silenzio operoso che profuma di tradizione bianconera. Massimo Mauro, in un’analisi concessa a La Gazzetta dello Sport, ha fotografato il momento di una squadra che, pur avendo chiuso la finestra invernale senza botti in attacco, ha gettato le basi per un futuro solido. Secondo l’ex centrocampista, la rosa attuale ha i tasselli giusti per centrare l’obiettivo minimo: «Questo David è accettabile e Openda è un degno sostituto. Così la Juve può programmare bene il prossimo anno. Ha bisogno della Champions e nel frattempo deve progettare i colpi della prossima stagione». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mauro promuove la nuova Juve: «Spalletti fondamentale, ma ora vietato fermarsi»

Trevisani elogia la Juventus di Spalletti, definendola molto bella da vedere.

Paolo Di Canio analizza la Juventus di Spalletti, sottolineando i miglioramenti nell'ordine e nella mentalità.

