Tacconi su Di Gregorio | Mi sembra in coma! Ma non è colpa solo sua Spalletti è il top player di questa Juve Vi spiego

Stefano Tacconi ha criticato Michele Di Gregorio, affermando che sembra in coma durante la partita, a causa di una serie di errori. La sua analisi sottolinea come anche Spalletti, allenatore della Juventus, abbia responsabilità nel cattivo andamento della squadra. Tacconi ha evidenziato inoltre che i problemi della formazione bianconera derivano da una mancanza di leadership e concentrazione. La partita di ieri ha confermato le sue preoccupazioni.

Tacconi: «Di Gregorio sembra in coma. Sarei contento se la Juve non andasse in Champions, così potrebbe cacciare tanti calciatori»Tacconi ha commentato che Di Gregorio appare in uno stato di coma e ha commentato che sarebbe felice se la Juve non qualificasse alla Champions, perché così potrebbe liberarsi di alcuni calciatori.

Zenga esalta Spalletti: «Ha tanti top player ma lui di sicuro è uno di loro. Di Gregorio? Mi piace soprattutto per un motivo»Walter Zenga ha elogiato Luciano Spalletti, sottolineando come l’allenatore toscano abbia tra i suoi uomini alcuni dei giocatori più forti del campionato.

Siamo passati da Zoff, Tacconi, Peruzzi, Buffon a Di Gregorio, Di Gregorioooo, sta tutto qui #Juventus x.com