Maurizio Mastrini si racconta in musica con Capelli

Oggi arriva in libreria e nelle piattaforme digitali il nuovo album del pianista e compositore umbro conosciuto a livello internazionale. Si intitola “Capelli” e rappresenta una delle due pubblicazioni che l’artista ha deciso di lanciare contemporaneamente. La sua carriera include numerose esibizioni in tutto il mondo e una vasta produzione musicale che spazia tra composizioni originali e interpretazioni di altri autori.

Doppia uscita oggi per Maurizio Mastrini (nella foto), il pianista e compositore umbro di fama internazionale. In occasione del primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, esce infatti oggi una nuova, intensa versione di “ Tango Clandestino ”, il brano nato di getto la sera del 13 marzo 2013, quando il mondo incontrava per la prima volta il Papa venuto dall’Argentina. Un omaggio profondo, che unisce idealmente l’Umbria spirituale di San Francesco e le radici sudamericane del Pontefice, e che oggi torna a vivere all’interno del nuovo album “ Capelli ”, al debutto sempre oggi. Per la presentazione del progetto, Mastrini ha scelto un luogo altamente simbolico, ricco di storia e fascino, la chiesa di Santa Caterina al Nun Assisi Relais & Museum, suggellando così il legame tra spiritualità, arte e radici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maurizio Mastrini si racconta in musica con “Capelli“ Notizie correlate Leggi anche: Musica Insieme in Ateneo: Maurizio Baglini incanta Bologna con Schumann, Chopin e un omaggio a David Bowie Con i Lions “La musica racconta”Firenze, 18 aprile 2026 - Una serata per divertirsi, godersi un bello spettacolo teatrale e fare della buona solidarietà. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maurizio Mastrini si racconta in musica con Capelli; Esce il 21 aprile 'Capelli', del maestro Maurizio Mastrini: dentro un omaggio a Bergoglio; Maurizio Mastrini: Il mio cuore batte a tempo di tango, clandestino; Maurizio Mastrini: i capelli, il mio rifugio. Maurizio Mastrini: Il mio cuore batte a tempo di tango, clandestinoMartedì esce il suo nuovo album 'Capelli', con il brano omaggio a Papa Francesco che torna con una versione rivisitata ... corrieredellumbria.it Maurizio Mastrini: i capelli, il mio rifugioCapelli funge da titolo al nuovo progetto discografico di Maurizio Mastrini, che ci racconta nel dettaglio. Un nuovo progetto discografico per il Maestro Maurizio Mastrini, Capelli, realizzato due ... lagazzettadellospettacolo.it A Crossover, la musica a 360 giri con il maestro Maurizio Mastrini e il soprano Mariam Battistelli. La musica tra anima e sogno. - facebook.com facebook