A Firenze, il 18 aprile 2026, si è tenuta una serata organizzata dai Lions intitolata

Firenze, 18 aprile 2026 - Una serata per divertirsi, godersi un bello spettacolo teatrale e fare della buona solidarietà. Venerdì prossimo, alle 20,45, il Teatro Le Laudi ospiterà “La musica racconta”, spettacolo proposto da La Compagnia della Giostra e promosso dal Lions Club Firenze Giotto con lo scopo di raccogliere fondi a favore di ISPRO. Lo spettacolo si presenta come un percorso in cui la musica non è semplice accompagnamento, ma protagonista vera e propria del racconto. Un linguaggio capace di evocare ricordi, atmosfere e storie, in un intreccio pensato per coinvolgere il pubblico sul piano artistico e umano. E il significato stesso della serata va oltre il palcoscenico, perché l’intero ricavato sarà devoluto a ISPRO, nell’ambito del service promosso dal Governatore del Distretto Lions 108 LA della Toscana, Gilberto Tuccinardi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con i Lions “La musica racconta”

Elsa’s Safari Sound Parade: Where Music Meets Nature

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