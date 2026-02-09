Musica Insieme in Ateneo | Maurizio Baglini incanta Bologna con Schumann Chopin e un omaggio a David Bowie

Questa sera a Bologna, Maurizio Baglini ha incantato il pubblico con un recital al Teatro dell’Università. Il pianista ha eseguito pezzi di Schumann e Chopin, lasciando tutti senza fiato, e ha reso omaggio a David Bowie con un brano speciale. La sala era piena di appassionati pronti a lasciarsi trasportare dalla musica. Baglini ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei grandi della scena classica italiana.

Chi frequenta la classica sa bene chi è Maurizio Baglini. Pianista esimio, a suo agio nei repertori più impervi ed esigenti, dotato di una felina destrezza nel passare dalle sonorità delicatissime alle esplosioni più drammatiche. Non lo sentivo da qualche anno. È stato un gran piacere riascoltarlo. Lo dico senza mezzi termini: è più maturo ancora, agguerritissimo sul piano tecnico, impeccabile dal punto di vista interpretativo. Il Concerto ha aperto il ciclo MIA (Musica Insieme in Ateneo), uno dei tanti filoni della benemerita associazione bolognese "Musica Insieme", presieduta dall'infaticabile Alessandra Scardovi, alacremente coadiuvata da Fulvia De Colle.

