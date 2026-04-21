Maturità scientifica 2026 | scopri le regole gli aspetti pratici e come valutarla nei webinar Casio

Con l'avvicinarsi della Maturità scientifica del 2026, si intensificano le discussioni sulle modalità di svolgimento e le regole da seguire. Nei prossimi webinar organizzati da Casio verranno approfondite le procedure pratiche e le modalità di valutazione previste per l'esame. Questi incontri sono rivolti sia agli studenti che ai docenti interessati a conoscere meglio il processo e le eventuali novità in programma.

Si avvicina sempre di più la Maturità 2026. Quest’anno hai l’incarico di commissario o semplicemente insegni materie scientifiche in una quinta? Allora non puoi perdere il webinar CASIO Come valutiamo la prova d’esame di matematica risolta con l’utilizzo della calcolatrice grafica? che si terrà il giovedì 29 aprile dalle 16.00 alle 17.00 ed è dedicato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Agenda Sud-Agenda Nord, scopri le attività formative e gli aspetti operativi: webinar gratuito di Fondazione Fenice il 17 Marzo 2026 ore 17.00 Progetto didattico CASIO “Le donne fanno scienza”: 2 webinar specialiCASIO dà il via al ciclo di webinar di approfondimento dedicato alle prime quattro scienziate che hanno ispirato il progetto didattico “Le donne... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Commissari esterni della Maturità 2026: come scoprire chi sono in anticipo e prepararsi; Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità 2026; Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro oggi 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]; Esame di Maturità 2026, perché il nuovo orale fa già discutere. Maturità 2026, Pirandello 'Uno, Nessuno e Centomila': a 100 anni dalla pubblicazione è la traccia su cui scommetterePrevisioni per l'analisi del testo 2026: perché Uno, nessuno e centomila di Pirandello è l'opera favorita per la prima prova scritta di Maturità ... skuola.net Esame di maturità 2026, cosa cambia, come funziona e le date ufficialiMaturità 2026, scopri come cambia l'esame. Dalle date delle prove scritte al nuovo voto sulla maturazione personale. Ecco le materie scelte e le nuove regole. money.it Salve a tutti, ho 20 anni, ho conseguito la maturità scientifica e ora sono studente della facoltà di Storia qui a Roma. Offro: Ripetizioni individuali o di gruppo (materie umanistiche e scientifiche); Recupero debiti scolastici; Aiuto compiti per elementari, me - facebook.com facebook