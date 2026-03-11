Progetto didattico CASIO Le donne fanno scienza | 2 webinar speciali
CASIO ha organizzato due webinar dedicati al progetto didattico “Le donne fanno scienza”, incentrato sulle prime quattro scienziate che hanno ispirato l’iniziativa. L’obiettivo è portare in aula esempi di grandi menti femminili, con l’intento di coinvolgere e motivare le nuove generazioni di studenti. I webinar si rivolgono a insegnanti e studenti interessati a approfondire il ruolo delle donne nella scienza.
CASIO dà il via al ciclo di webinar di approfondimento dedicato alle prime quattro scienziate che hanno ispirato il progetto didattico "Le donne fanno scienza" per portare in classe l'esempio di grandi menti femminili con lo scopo di ispirare le nuove generazioni partendo dall'aula scolastica. La prima protagonista di questi incontri dedicati è la fisica.
