Progetto didattico CASIO Le donne fanno scienza | 2 webinar speciali

CASIO ha organizzato due webinar dedicati al progetto didattico “Le donne fanno scienza”, incentrato sulle prime quattro scienziate che hanno ispirato l’iniziativa. L’obiettivo è portare in aula esempi di grandi menti femminili, con l’intento di coinvolgere e motivare le nuove generazioni di studenti. I webinar si rivolgono a insegnanti e studenti interessati a approfondire il ruolo delle donne nella scienza.