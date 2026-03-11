Biblioteca degli Alberi 500 musicisti per gli 80 anni della Repubblica

Oltre 500 musicisti delle bande lombarde si sono radunati nel parco per celebrare gli 80 anni della Repubblica. L’evento ha visto la partecipazione di gruppi provenienti da diverse province che hanno eseguito brani tradizionali e moderni. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto pubblico e musicisti in un clima di festa e condivisione.

Oltre 500 musicisti delle bande lombarde riuniti nel parco per gli 80 anni della Repubblica. Una residenza artistica per 70 giovani danzatori guidati dal coreografo libanese Charlie Khalil Prince e un'edizione speciale di Bam Circus, con 20 compagnie da 7 Paesi e oltre 50 spettacoli site-specific, ma anche un'inedita azione collettiva ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco e il concerto di un'orchestra senza direttore, la Spira Mirabilis. Sono gli appuntamenti più interessanti del programma culturale di Bam - Biblioteca degli Alberi Milano, dal titolo " (Dis)Connessioni ", presentato ieri da Fondazione Riccardo Catella. A fare da filo conduttore della programmazione degli oltre 300 momenti culturali, gratuiti e aperti a tutti, il valore delle connessioni come forma di intelligenza collettiva.