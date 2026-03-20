Maturità 2026 candidati esterni | domanda entro il 24 marzo per chi ha interrotto la frequenza

Gli studenti interessati a sostenere l’esame di Stato 20252026 come candidati esterni devono presentare la domanda entro il 24 marzo. La scadenza riguarda specificamente coloro che hanno interrotto la frequenza scolastica e desiderano partecipare all’esame senza aver completato il percorso regolare. La procedura è rivolta a chi intende iscriversi come candidati esterni per la maturità 2026.

Si avvicina la scadenza per gli studenti che intendono sostenere l’esame di Stato 20252026 come candidati esterni. Come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito (n. 74346 del 10 novembre 2025), chi cessa la frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio ed entro il 15 marzo 2026 deve presentare domanda entro il 24 marzo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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